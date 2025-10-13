Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Slovacchia, incidente ferroviario: scontro fra due treni

Mondo

In Slovacchia due treni si sono scontrati nelle vicinanze di Jablonov nad Turňou. La collisione ha provocato almeno 20 feriti. Il servizio di soccorso locale ha dichiarato di aver inviato sul posto un elicottero e delle ambulanze.

Prossimi video

Usa, ciclisti nudi a Portland per proteste contro l’ICE

Mondo

Trump in Israele, standing ovation alla Knesset

Mondo

Slovacchia, incidente ferroviario: scontro fra due treni

Mondo

Gaza, rilascio ostaggi Hamas: accolti da esercito israelian

Mondo

Gaza, rilascio ostaggi israeliani: le reazioni dei parenti

Mondo

Usa, sparatoria in Carolina del Sud: almeno 4 morti

Mondo