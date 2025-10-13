Slovacchia, incidente ferroviario: scontro fra due treni

In Slovacchia due treni si sono scontrati nelle vicinanze di Jablonov nad Turňou. La collisione ha provocato almeno 20 feriti. Il servizio di soccorso locale ha dichiarato di aver inviato sul posto un elicottero e delle ambulanze.
