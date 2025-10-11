La forza, la speranza, la pace debole
Dopo mesi di guerra, fame e distruzione, si intravede una pace tanto necessaria quanto precaria in Medio Oriente. Gli equilibri si reggono più sulla forza che sul dialogo, e il futuro resta incerto. L’Italia, pur senza un ruolo di primo piano, sarà presente con Meloni al vertice in Egitto. L’Europa, invece, appare in affanno, incapace di incidere davvero anche se pronta a partecipare alla ricostruzione. Ma ricostruire un Paese non basta se non si disarma l’odio
