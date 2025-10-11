Papa Leone XIV, appello ai potenti: "Abbiate l'audacia del disarmo"

Il Papa, nel rosario a Piazza San Pietro, ha chiesto di guardare il mondo con gli occhi di chi è in difficoltà e ha ribadito il sui appello a una pace "disarmata e disarmante"

Leone XIV è tornato a rilanciare il suo appello alla "pace disarmata e disarmante"

nell'omelia alla veglia di preghiera che ha guidato in piazza San Pietro. Lo ha fatto citando la richiesta del Vangelo di Giovanni: "Metti via la spada".

"È una parola rivolta ai potenti del mondo", ha spiegato. "Abbiate l'audacia del disarmo!". Ma è anche, ha aggiunto, "una parola rivolta a ciascuno di noi, perché da disarmare è prima di tutto il cuore. Se non c'è pace in noi, non daremo pace".

Riprendendo le parole di Gesù ai discepoli - "I grandi del mondo si costruiscono imperi con il potere e il denaro, ma voi non fate così'" - il Papa ha proposto una conversione dello sguardo: "Guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi

soffre, non dall'alto dei potenti".