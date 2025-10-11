Esplora tutte le offerte Sky
Mozambico, chiesa data alle fiamme: 3 morti e 11 bambini rapiti

Miliziani jihadisti hanno colpito i distretti di Nangade e Palma, nella provincia di Cabo Delgado. I minori rapiti, sette bambine e quattro adolescenti, sono stati portati via dalla città di Palma

Tre persone sono morte e 11 bambini sono stati rapiti in Mozambico in seguito a un attacco delle forze jihadiste che hanno dato alle fiamme una chiesa nel nord del Paese. Gli attacchi, compiuti nella notte tra giovedì e venerdì da miliziani affiliati al sedicente Stato islamico, coem riferiscono i media vaticani, hanno colpito i distretti di Nangade e Palma, nella provincia di Cabo Delgado, dove da otto anni si combatte una guerra che finora ha provocato oltre 6.200 vittime e più di 1,3 milioni di sfollati. 

Due attacchi consecutivi

La chiesa data alle fiamme si trovava a Nngade: gli assalitori hanno ucciso due civili e incendiato anche numerose abitazioni e botteghe. Poche ore dopo, un altro gruppo armato ha fatto irruzione a Palma, città strategica per la presenza di un importante progetto di gas naturale liquefatto del gruppo francese TotalEnergies. Secondo fonti locali una quindicina di uomini ha attaccato almeno quattro abitazioni, uccidendo una persona e rapendo undici minori - sette bambine e quattro adolescenti - prima di dileguarsi nella notte.

