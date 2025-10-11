Mozambico, chiesa data alle fiamme: 3 morti e 11 bambini rapiti

Miliziani jihadisti hanno colpito i distretti di Nangade e Palma, nella provincia di Cabo Delgado. I minori rapiti, sette bambine e quattro adolescenti, sono stati portati via dalla città di Palma

Tre persone sono morte e 11 bambini sono stati rapiti in Mozambico in seguito a un attacco delle forze jihadiste che hanno dato alle fiamme una chiesa nel nord del Paese. Gli attacchi, compiuti nella notte tra giovedì e venerdì da miliziani affiliati al sedicente Stato islamico, coem riferiscono i media vaticani, hanno colpito i distretti di Nangade e Palma, nella provincia di Cabo Delgado, dove da otto anni si combatte una guerra che finora ha provocato oltre 6.200 vittime e più di 1,3 milioni di sfollati.