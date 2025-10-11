Giubileo della Spiritualità Mariana: date, programma ed eventi

Iniziato ufficialmente con l’apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024, il Giubileo 2025 è il ventisettesimo Giubileo universale ordinario della storia della Chiesa. L’intero periodo giubilare è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa o da un suo delegato.

Il programma delle due giornate

Le giornate dell’11 e 12 ottobre sono dedicate a tutti i rettori e gli operatori dei santuari, gli appartenenti ai movimenti, alle confraternite e ai vari gruppi di preghiera mariane. Il Giubileo della Spiritualità Mariana si apre oggi, sabato 11 ottobre, con il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro e la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione nelle chiese giubilari. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, una veglia di preghiera si svolgerà nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Domani, domenica 12,, piazza San Pietro ospiterà la messa mattutina presieduta dal pontefice (alle 10.30): la celebrazione è aperta a tutti e gratuita e non richiede alcun tipo di biglietto.