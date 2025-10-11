Giubileo della Spiritualità Mariana: date, programma ed eventi

Oggi, sabato 11 ottobre si tiene il “Rosario per la pace”, fortemente voluto da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Domani, domenica 12, il Pontefice presiederà la Celebrazione Eucaristica. In via del tutto eccezionale sarà presente anche la statua originale della Madonna di Fatima
Iniziato ufficialmente con l’apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024, il Giubileo 2025 è il ventisettesimo Giubileo universale ordinario della storia della Chiesa. L’intero periodo giubilare è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa o da un suo delegato.
Il programma delle due giornate
Le giornate dell’11 e 12 ottobre sono dedicate a tutti i rettori e gli operatori dei santuari, gli appartenenti ai movimenti, alle confraternite e ai vari gruppi di preghiera mariane. Il Giubileo della Spiritualità Mariana si apre oggi, sabato 11 ottobre, con il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro e la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione nelle chiese giubilari. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, una veglia di preghiera si svolgerà nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Domani, domenica 12,, piazza San Pietro ospiterà la messa mattutina presieduta dal pontefice (alle 10.30): la celebrazione è aperta a tutti e gratuita e non richiede alcun tipo di biglietto.
La Madonna di Fatima
Al Giubileo della Spiritualità Mariana, in via del tutto eccezionale, sarà presente anche la statua originale della Madonna di Fatima, simbolo di speranza e devozione mariana. L’immagine della Vergine, “Speranza che non delude”, accompagnerà le celebrazioni e i momenti di preghiera. È solo la quarta volta nella storia che questa statua lascia il Santuario di Fatima per giungere a Roma.
L'evento più atteso
Cuore della giornata di sabato 11 ottobre sarà il “Rosario per la pace”, fortemente voluto da Papa Leone XIV. L’iniziativa si svolgerà in Piazza San Pietro e non a caso cade in una data significativa: l’11 ottobre la Chiesa fa memoria di San Giovanni XXIII, il Papa della Pacem in terris, che nel 1962, durante la crisi dei missili a Cuba, lanciò un appello drammatico per scongiurare la guerra. In quella stessa data si ricorda anche l’apertura del Concilio Vaticano II e il celebre “discorso alla luna” di Papa Roncalli, con il suo messaggio di pace e fiducia.
