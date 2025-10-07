L'ambasciata di Israele contro l'intervista di Parolin: "Mina la pace"

L'ambasciata d'Israele presso la Santa Sede critica l'intervista rilasciata dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per "l'equivalenza morale laddove non è pertinente". Precisa: “Non esiste equivalenza morale tra uno Stato democratico che protegge i propri cittadini e un'organizzazione terroristica intenzionata a ucciderli”

"La recente intervista al Cardinale Parolin, sebbene sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo". Questa la reazione dell'ambasciata d'Israele presso la Santa Sede all'intervista rilasciata dal segretario di Stato Vaticano in occasione del secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. "Si concentra sulla critica a Israele, trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi o di porre fine alla violenza. Ciò che più preoccupa è l'uso problematico dell'equivalenza morale laddove non è pertinente", continua l'ambasciata.

Amb. Israele: “Trascura il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi”

L'ambasciata d'Israele presso la Santa Sede critica si è concentrata in particolare sulla "equivalenza morale laddove non è pertinente". "Ad esempio, l'applicazione del termine 'massacro' sia all'attacco genocida di Hamas del 7 ottobre sia al legittimo diritto di Israele all'autodifesa. Non esiste equivalenza morale tra uno Stato democratico che protegge i propri cittadini e un'organizzazione terroristica intenzionata a ucciderli. Ci auguriamo - conclude l'ambasciata di Tel Aviv presso la Santa Sede - che le dichiarazioni future riflettano questa importante distinzione".