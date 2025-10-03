Negò a Trump spada di Eisenhower per re Carlo, licenziato

Il direttore della prestigiosa Eisenhower Presidential Library and Museum (situato nella città natale dell'ex presidente americano ad Abilene, in Kansas) ha lasciato il suo incarico dopo essersi opposto alla richiesta di Donald Trump di consegnare una spada da regalare al re Carlo III durante la recente visita ufficiale del presidente in Gran Bretagna. Al direttore, Todd Arrington, sarebbe stato prima chiesto di "dimettersi", ha rivelato Cbs News, senza specificare da chi sarebbe provenuta la richiesta. Il dono voleva simboleggiare il rapporto speciale tra i due alleati e sottolineare la collaborazione tra i due paesi durante la Seconda guerra mondiale.

La collezione del museo

Secondo la ricostruzione del New York Times, prima della visita di Stato di Trump nel Regno Unito, l'amministrazione Trump ha iniziato a cercare un oggetto legato a Eisenhower da regalare a re Carlo per simboleggiare la stretta amicizia tra i due Paesi e in particolare l'alleanza e collaborazione durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Eisenhower era a capo delle forze alleate. Uno dei funzionari dell'amministrazione così ha inviato, dalla sua mail personale, un messaggio al museo la spada che nel 1947 era stata regalata dalla regina di Olanda. Ma Arrington respinse la richiesta dicendo che la collezione di spade e gli altri memorabilia sono proprietà del governo americano, che la biblioteca è tenuta per legge di preservare per il pubblico americano. Alla fine, l'amministrazione Trump ha regalato a Carlo III una replica della spada. Contattata dall'AFP, la Casa Bianca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. "Non avrei immaginato di essere licenziato dopo 30 anni di servizio per il governo per una cosa del genere", ha dichiarato Arrigton al Times.