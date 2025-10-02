Indonesia, scuola crollata a Giava: nessun segno di vita sotto macerie

Esplora tutte le offerte Sky
Indonesia, scuola crollata a Giava: nessun segno di vita sotto alle macerie

Mondo
©Getty

Il bilancio al momento è di almeno 5 morti ma sono 59 le persone che risultano ancora disperse. "Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita", ha fatto sapere il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri

ascolta articolo

È di almeno cinque morti il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, ma il numero delle vittime è destinato a salire. Dopo il crollo dell'edificio, avvenuto lunedì 29 settembre, ieri cinque sopravvissuti e due corpi sono stati estratti dalle macerie della scuola islamica ma all’appello mancano ancora 59 persone che risultano tuttora disperse. Le speranze di ritrovarle vive, però, diminuiscono di ora in ora: negli ultimi controlli dei soccorritori, che da giorni scavano tra le macerie, non sono stati rilevati segni di vita. 

Proseguono le ricerche

"Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita", ha dichiarato Suharyanto, il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime. I soccorritori hanno "deciso di passare alla fase successiva delle ricerche con mezzi pesanti". Si spera tuttavia che non tutti i dispersi siano sotto le macerie. 

SIDOARJO, EAST JAVA, INDONESIA - OCTOBER 01: Indonesia National Search and Rescue Agency officers search for survivors in the rubble of the collapsed Islamic Boarding School Al Khoziny building on October 01, 2025 in Sidoarjo, East Java, Indonesia. The Islamic Boarding School Al Khoziny Buduran Sidoarjo collapsed trapping dozens of students while performing Asr prayers. Indonesia National Search and Rescue Agency reported that four students died and 98 others suffered minor to serious injuries and were referred to Siti Hajar Islamic Hospital and Sidoarjo Regional Hospital. Search and evacuation efforts for buried victims are still being carried out. (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)
La scuola crollata a Sidoarjo, Indonesia - ©Getty

