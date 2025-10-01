Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, oltre 60 i morti

Mondo
©Getty

 "Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto instabile", ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso

ascolta articolo

Sale a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito martedì le Filippine centrali. "Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto instabile", ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso. "Sarebbero morte oltre 60 persone", ha detto ai giornalisti Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell'Ufficio governativo di Protezione civile. Il sisma ha colpito Bogo, una città di 90 mila abitanti vicino all'estremità settentrionale della popolosa isola di Cebu, provocando il crollo di edifici. 

