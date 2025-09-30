Esplora tutte le offerte Sky
Maltempo a Ibiza, strade allagate e alberi in strada dopo l'alluvione

Mondo
©Ansa

Nonostante la situazione sia progressivamente rientrata nel corso della mattinata, rimane l'allerta sulle Baleari e altre zone della Spagna che da ieri è stata colpita da una violenta ondata di maltempo. A Ibiza e Formentera registrati almneo 230 litri di pioggia per metro quadrato nelle ultime ore

ascolta articolo

Bombe d’acqua, strade allagate e alberi caduti a Ibiza, colpita da una violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha investito tutta la Spagna. Sull’isola delle Baleari, come riferiscono servizi d'emergenza e media locali, sono state almeno 40 le richieste di intervento per l’acqua alta nelle strade, nelle case, nei negozi e nei garage, automobili bloccate o la caduta di elementi urbani o di alberi. In poche ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia che hanno trasformato le strade in torrenti di acqua e fango. La situazione di emergenza, critica nel corso della notte, è pian piano rientrata in mattinata con il passare delle ore ma resta alta l’allerta a causa delle precipitazioni forti e improvvise che potrebbero ancora verificarsi sia a Ibiza che in altre località delle Baleari. 

Governo chiede l'intervento dell'esercito

Per i danni provocati dalle piogge torrenziali, il governo delle isole Baleari ha chiesto in ausilio l'intervento dell'unità militare operativa (Ume) dell'esercito. Ibiza e Formentera, con oltre 230 litri di pioggia per metro quadrato registrati nelle ultime ore, registrano la peggiore situazione, con interruzioni della luce in alcune zone e decine di interventi dei vigili del fuoco per strade, auto, parcheggi ed edifici allagati, segnala il servizio delle emergenze. Una bomba di acqua si è abbattuta anche sull'aeroporto di Ibiza, provocando gravi disagi. L'agenzia meteorologica statale Aemer mantiene l'allerta rossa per le prossime ore, mentre alle 12.00 la Protezione Civile ha inviato un messaggio sui telefoni cellulari di 'Es-Alert' alla popolazione di Ibiza, per avvertirla del rischio grave di inondazioni per le piogge torrenziali, con la raccomandazione di evitare ogni spostamento all'aperto.

epa12416592 Flooded streets in Ibiza, Spain, 30 September 2025, after heavy rains that have caused several floods throughout the island. Spain's State Meteorological Agency (Aemet) issued red, orange and yellow alerts for heavy rains affecting several regions across the country. EPA/Sergio G. Canizares
Ibiza dopo l'alluvione - ©Ansa

Allerta anche nelle zone di Valencia e Murcia

L'allerta maltempo e alcune situazioni di forti disagi hanno contraddistinto le ultime ore anche nella Comunità Valenciana e la regione di Murcia. Nella prima, per precauzione, oggi le scuole di diversi comuni e alcune università sono rimaste chiuse, dopo che nel pomeriggio di ieri si sono vissuti momenti complicati per trombe d'acqua nelle località Cullera e Sueca, con alcune strade trasformatesi per alcuni minuti in veri e propri "fiumi": al momento, non sono stati riportati feriti o vittime. Ieri giornata di disagi anche a Molina de Segura (Murcia): come riferisce Rtve, sono stati necessari interventi per assistere persone rimaste bloccate nelle loro auto per un improvviso temporale.

epa12416591 People walk along flooded streets in Ibiza, Spain, 30 September 2025, after heavy rains that have caused several floods throughout the island. Spain's State Meteorological Agency (Aemet) issued red, orange and yellow alerts for heavy rains affecting several regions across the country. EPA/Sergio G. Canizares
Persone in strada a Ibiza - ©Ansa

