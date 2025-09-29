Vietnam, morti e dispersi per tifone Bualoi. Evacuate 30mila persone

Esplora tutte le offerte Sky
Vietnam, morti e dispersi a causa del tifone Bualoi. Evacuate 30mila persone

Mondo
©Getty

Il Paese prevede di evacuare più di 250mila persone in vista del tifone che dovrebbe colpire la regione centrale, produttrice di acciaio. Le autorità vietnamite hanno bloccato i pescherecci e sospeso le operazioni in quattro aeroporti costieri. Intanto aumentano di ora in ora il numero dei morti e dei dispersi

ascolta articolo

Sale il bilancio delle vittime del tifone Bualoi nelle Filippine arrivando a 24 morti. Lo ha riferito un funzionario della Protezione civile, dopo che la tempesta ha colpito le isole centrali la scorsa settimana prima di dirigersi verso il Vietnam. Il vicedirettore dell'Ufficio della Protezione civile, Rafaelito Alejandro, ha dichiarato che Bualoi ha ucciso 10 persone nella provincia di Biliran, nove a Masbate, quattro a Samar e una nella provincia di Leyte meridionale. La maggior parte delle vittime è annegata o è stata colpita dai detriti, ha aggiunto la stessa fonte. 

2237089550 - ©Getty

Decine di dispersi e 30mila sfollati

Circa 30mila persone sono state evacuate dalle regioni costiere del Vietnam per l'arrivo del tifone Bualoi. La tempesta, con venti a 130 km/h, è la decima ad aver colpito il Vietnam quest'anno. Più di 15mila abitanti di Ha Tinh, nella regione siderurgica del Paese, sono stati trasferiti in scuole e centri medici trasformati in rifugi, hanno riferito le autorità. Sono stati mobilitati circa 117mila militari e quattro aeroporti nazionali sono stati chiusi. 

2237089613 - ©Getty

