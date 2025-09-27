Esplora tutte le offerte Sky
Imprenditore italiano ucciso in Albania, la Farnesina segue il caso di Edoardo Sarchi

Mondo

L'uomo, originario di Cunardo (Varese), era proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. Il suo corpo è stato trovato nei pressi di Salari, a circa 200 km dalla capitale

Un imprenditore italiano di 44 anni, Edoardo Sarchi, è stato ucciso a colpi di pistola in Albania. L'uomo si trovava nei pressi di Salari, a circa 200 km da Tirana. Il consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali del suo decesso e sta seguendo il caso. Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo (Varese), era proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana.

Le indagini

L'omicidio è avvenuto nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelene situata nell'entroterra di Valona. Sin dalla prima segnalazione l'ambasciata d'Italia a Tirana e il consolato generale d'Italia a Valona sono rimasti in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale, seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e per prestare ogni possibile assistenza di natura consolare. 

