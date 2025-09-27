Imprenditore italiano ucciso in Albania, la Farnesina segue il caso

L'uomo, originario di Cunardo (Varese), era proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. Il suo corpo è stato trovato nei pressi di Salari, a circa 200 km dalla capitale

Un imprenditore italiano di 44 anni, Edoardo Sarchi, è stato ucciso a colpi di pistola in Albania. L'uomo si trovava nei pressi di Salari, a circa 200 km da Tirana. Il consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali del suo decesso e sta seguendo il caso. Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo (Varese), era proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana.

Le indagini

L'omicidio è avvenuto nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelene situata nell'entroterra di Valona. Sin dalla prima segnalazione l'ambasciata d'Italia a Tirana e il consolato generale d'Italia a Valona sono rimasti in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale, seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e per prestare ogni possibile assistenza di natura consolare.