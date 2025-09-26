Trump vuole la pena di morte a Washington DC: firmato ordine esecutivo

Sì alla pena di morte a Washington. Donald Trump ha firmato un memorandum che consente al Dipartimento di Giustizia di attuare la pena di morte nella capitale degli Stati Uniti. "Ci sarà per chi uccide. Una pena capitale per la capitale", ha detto il presidente statunitense. Un comunicato ufficiale è stato diffuso durante un briefing alla Casa Bianca e il documento è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'amministrazione. "Se uccidi qualcuno, o se uccidi un agente di polizia, un appartenente alle forze dell'ordine: pena di morte. E si spera che non lo facciano", ha spiegato Trump ai giornalisti. "È una punizione capitale molto interessante, capitale la città. Capitale, capitale, capitale", ha aggiunto, facendo un gioco di parole. Secondo Trump, questa misura potrebbe potenzialmente dissuadere le persone dal commettere crimini, poiché la pena di morte è considerata "una misura preventiva molto potente". La procuratrice generale Pam Bondi, che era accanto al presidente, ha aggiunto: "Non cercheremo la pena di morte solo a Washington ma di nuovo in tutto il Paese".