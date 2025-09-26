Microsoft blocca Israele, stop a fornitura di servizi utilizati da Idf

L'azienda ha interrotto l'accesso dell'esercito israeliano a una sua tecnologia utilizzata per la gestione di un sistema di sorveglianza che raccoglieva le telefonate dei civili palestinesi effettuate a Gaza e in Cisgiordania

Microsoft ha bloccato l'accesso delle Idf alla tecnologia utilizzata dall'intelligence militare israeliana per spiare i palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il Guardian, citando alcune fonti secondo le quali l'azienda ha comunicato nei giorni scorsi ai funzionari israeliani che l'Unità 820, quella che si occupa di spionaggio dell'esercito israeliano, aveva violato i termini del servizio archiviando enormi quantità di dati relativi a milioni di telefonate di civili palestinesi sulla piattaforma cloud Azure. L'azienda informatica ha ora impedito all'Unità di stoccare i propri dati sulla piattaforma a seguito di un articolo pubblicato il mese scorso.