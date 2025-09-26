Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Microsoft blocca Israele, stop a fornitura di servizi utilizati da Idf

Mondo

L'azienda ha interrotto l'accesso dell'esercito israeliano a una sua tecnologia utilizzata per la gestione di un sistema di sorveglianza che raccoglieva le telefonate dei civili palestinesi effettuate a Gaza e in Cisgiordania

ascolta articolo

Microsoft ha bloccato l'accesso delle Idf alla tecnologia utilizzata dall'intelligence militare israeliana per spiare i palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il Guardian, citando alcune fonti secondo le quali l'azienda ha comunicato nei giorni scorsi ai funzionari israeliani che l'Unità 820,  quella che si occupa di spionaggio dell'esercito israeliano, aveva violato i termini del servizio archiviando enormi quantità di dati relativi a milioni di telefonate di civili palestinesi sulla piattaforma cloud Azure. L'azienda informatica ha ora impedito all'Unità di stoccare i propri dati sulla piattaforma a seguito di un articolo pubblicato il mese scorso.

FOTOGALLERY

©Getty

1/8
Mondo

Guerra Medioriente, quali sono le armi che l'Italia vende a Israele

A partire dal 7 ottobre 2023 il nostro Paese ha sospeso l'attivazione di nuovi contratti per la fornitura di armamenti allo Stato ebraico. Restano in vigore i precedenti, seppur con la precisazione della premier Meloni: 'Valutiamo caso per caso, in base all'utilizzo che ne sarà fatto'. Stati Uniti ancora al primo posto per gli aiuti al governo di Netanyahu, mentre l'Europa procede in ordine sparso

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Jet russi vicino Alaska e Lettonia. Mosca: se colpiti guerra. LIVE

live Mondo

Nuova sfida russa nei cieli della Nato. Quattro jet sono stati intercettati dagli Stati Uniti...

Flotilla: no mediazione Italia. Farnesina: meglio non proseguire LIVE

live Mondo

La trattativa con Israele resta aperta. L'Italia invia una seconda nave in aiuto dopo gli...

Microsoft blocca Israele, stop a fornitura di servizi utilizati da Idf

Mondo

L'azienda ha interrotto l'accesso dell'esercito israeliano a una sua tecnologia utilizzata per la...

Sarkozy condannato, Carla Bruni stizzita contro microfono di Mediapart

Mondo

L'ex presidente francese dovrà scontare 5 anni di carcere per il caso dei finanziamenti ricevuti...

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion da ottobre

Mondo

Dal primo ottobre scatterà una nuova serie di dazi. Trump ha annunciato tariffe doganali del 100%...

Mondo: I più letti