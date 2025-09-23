Trump all’Onu, contro l’Onu

Otto anni dopo il suo primo discorso all'Assemblea per cui fu deriso, il presidente Usa è tornato in quell’aula. E ci è tornato da vincitore e da padrone con un intervento non del tutto coerente e pieno di digressioni, il cui filo era difficilissimo da seguire, anche nella sostanza, ma che ci racconta molto dell'epoca in cui viviamo. Quella in cui non esistono le mezze misure