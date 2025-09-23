Quanti guardano ancora i late show negli Stati Uniti

ABC, canale tv di proprietà della Disney, ha deciso di sospendere il popolare show condotto da Jimmy Kimmel, dopo che il comico aveva scherzato sulle reazioni del presidente Trump alla morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk. La sospensione è il risultato della crociata del presidente contro i principali programmi della seconda serata negli States. Ma quanto sono davvero rilevanti ancora?
