Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto a San Francisco, scossa di magnitudo 4.3 vicino Berkeley

Mondo

Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita a San Francisco e in tutta la baia. Attivato il sistema di allerta terremoti

ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito Berkeley, in California, nelle prime ore del mattino, circa mezzogiorno in Italia. Lo fa sapere l'Istituto statunitense per il monitoraggio dei terremoti (Usgs). Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita a San Francisco e in tutta la baia. Il sisma - precisa l'Usgs, è stato registrato alle 2:56 ora locale a una profondità di circa 7,6 chilometri. E' stato attivato il sistema di allerta terremoti. 

Mondo: Ultime notizie

Israele, Macron: riconoscere Palestina unica soluzione politica. LIVE

live Mondo

Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina alla vigilia...

Putin: "Russia capace di rispondere a qualsiasi minaccia". LIVE

live Mondo

La Russia è in grado di "rispondere a qualsiasi minaccia militare". Lo ha assicurato il...

Terremoto a San Francisco, scossa di magnitudo 4.3 vicino Berkeley

Mondo

Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita a San...

Murdoch, Oracle e Dell in campo per TikTok: le indiscrezioni di Trump

Mondo

"È coinvolto un uomo di nome Lachlan (Murdoch)" ma "partecipano anche altre persone, tutte...

Lindsey Halligan, chi è la nuova procuratrice Usa nominata da Trump

Mondo

Trump ha nominato Lindsey Halligan procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale...

Mondo: I più letti