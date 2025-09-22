Danimarca, droni su aeroporto Copenhagen: scalo chiuso

Esplora tutte le offerte Sky
Mondo
©Ansa

Alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare nello scalo di Copenaghen sono stati deviati in altri aeroporti del Paese. Lo fa sapere un portavoce alla stampa locale che riferisce anche la formazione di code dei passeggeri che sono rimasti a terra in seguito alla chiusura. Secondo il quotidiano svedese Sydsvenskeren, altri aerei diretti in Danimarca sono stati dirottati anche all'aeroporto di Malmö

L'aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Lo rendono noto i media danesi, tra i quali Dr.dk, citando la polizia locale. Dopo le 20.30 (ora locale) nessun aereo è potuto decollare o atterrare allo scalo della capitale danese. La polizia è all'aeroporto, dove le indagini sono in corso. "Siamo massicciamente presenti là fuori", ha detto ai giornalisti Henrik Stormer, capo della polizia di Copenaghen. Secondo Naviair, la compagnia responsabile del controllo del traffico aeroportuale, l'aeroporto ha chiuso i voli per decolli e arrivi intorno alle 20,30 ora locale. Un post di FlightRadar su X afferma che almeno 15 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti.

Cosa è successo

Alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare nello scalo di Copenaghen sono stati deviati in altri aeroporti del Paese. Lo fa sapere un portavoce alla stampa locale che riferisce anche la formazione di code dei passeggeri che sono rimasti a terra in seguito alla chiusura. Secondo il quotidiano svedese Sydsvenskeren, altri aerei diretti in Danimarca sono stati dirottati anche all'aeroporto di Malmö. 

