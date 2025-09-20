Esplora tutte le offerte Sky
Oktoberfest 2025, torna la festa della birra a Monaco di Baviera: programma ed eventi

Anche quest’anno la manifestazione vedrà la luce nel Theresienwiese, il parco nel centro città dedicato alla principessa Theresa le cui nozze con Ludwig hanno dato il via a questa meravigliosa tradizione. Come ogni anno le date si sviluppano sulle ultime due settimane di settembre e la prima di ottobre portando una ventata di allegria, spasso e divertimento sul finire dell’estate e l’inizio dell’autunno

L'Oktoberfest 2025 a Monaco di Baviera si terrà dal 20 settembre al 5 ottobre. Il programma include la grande sfilata inaugurale dei proprietari delle birrerie e dei loro carri il sabato 20 settembre, seguita dalla tradizionale spillatura della prima botte da parte del sindaco. Domenica 21 settembre ci sarà la sfilata dei costumi tradizionali e dei tiratori, campioni di tiro al bersaglio con la balestra. Altri eventi chiave includono un concerto con tutte le orchestrine dell'Oktoberfest domenica 28 settembre e un evento finale con spari di petardi e saluti alla Statua della Baviera domenica 5 ottobre.

Gli appuntamenti più attesi

Si inizia ogni anno con la sfilata dei proprietari dei birrifici, figure iconiche e immancabili alla manifestazione, per poi proseguire con il tanto atteso "O'Zapft Is!" ovvero la frase pronunciata durante l'apertura del primo fusto con la quale si da il via a tutti gli stand. La frase vuol dire appunto "è stappata!". Da qui in poi è un susseguirsi di sfilate, balli, concerti, giornate dedicate ai bambini e anche agli anziani. Infine la chiusura della manifestazione con un saluto, come simbolo di ringraziamento, alla statua che raffigura la Baviera.

Eventi da non perdere

Il programma è scandito da eventi simbolici e spettacoli tradizionali che danno vita all’atmosfera unica della festa. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.

  • Cerimonia di apertura – Sabato 20 settembre

Alle 12:00 in punto, nel tendone Schottenhamel, il sindaco di Monaco inaugura ufficialmente la festa con il celebre rito dell’apertura della prima botte di birra, pronunciando il tradizionale grido “O’zapft is!” (“È stappata!”). È il momento che segna l’inizio ufficiale dell’Oktoberfest.

  •  La sfilata dei proprietari dei tendoni e dei birrifici

Sempre sabato mattina, prima della cerimonia, parte una coloratissima parata con carrozze addobbate, cavalli da tiro, musicisti in costume e i rappresentanti dei birrifici storici. Il corteo attraversa il centro di Monaco fino a Theresienwiese.

  • Sfilata dei costumi tradizionali – Domenica 21 settembre

Una delle manifestazioni più spettacolari dell’intera festa è la Trachten- und Schützenzug, la grande sfilata dei costumi tradizionali, che coinvolge oltre 9.000 partecipanti provenienti da tutta la Germania e dall’estero. Un tripudio di colori, bandiere, bande musicali e gruppi folcloristici in abiti tipici bavaresi.

  • Giornate della famiglia – Martedì 23 e 30 settembre

Durante questi due martedì, l’Oktoberfest diventa ancora più accessibile per famiglie e bambini, con prezzi ridotti sulle giostre, menù a prezzo fisso e promozioni sugli stand gastronomici. Ideale per chi visita con i più piccoli.

  • Concerto all’aperto delle bande – Domenica 28 settembre

Alle ore 11:00, ai piedi della statua della Baviera, le bande musicali dei tendoni si riuniscono per un grande concerto gratuito all’aperto, con oltre 400 musicisti. Un momento suggestivo e coinvolgente.

