Oktoberfest 2025, torna la festa della birra a Monaco di Baviera

Anche quest’anno la manifestazione vedrà la luce nel Theresienwiese, il parco nel centro città dedicato alla principessa Theresa le cui nozze con Ludwig hanno dato il via a questa meravigliosa tradizione. Come ogni anno le date si sviluppano sulle ultime due settimane di settembre e la prima di ottobre portando una ventata di allegria, spasso e divertimento sul finire dell’estate e l’inizio dell’autunno

L'Oktoberfest 2025 a Monaco di Baviera si terrà dal 20 settembre al 5 ottobre. Il programma include la grande sfilata inaugurale dei proprietari delle birrerie e dei loro carri il sabato 20 settembre, seguita dalla tradizionale spillatura della prima botte da parte del sindaco. Domenica 21 settembre ci sarà la sfilata dei costumi tradizionali e dei tiratori, campioni di tiro al bersaglio con la balestra. Altri eventi chiave includono un concerto con tutte le orchestrine dell'Oktoberfest domenica 28 settembre e un evento finale con spari di petardi e saluti alla Statua della Baviera domenica 5 ottobre.

Gli appuntamenti più attesi

Si inizia ogni anno con la sfilata dei proprietari dei birrifici, figure iconiche e immancabili alla manifestazione, per poi proseguire con il tanto atteso "O'Zapft Is!" ovvero la frase pronunciata durante l'apertura del primo fusto con la quale si da il via a tutti gli stand. La frase vuol dire appunto "è stappata!". Da qui in poi è un susseguirsi di sfilate, balli, concerti, giornate dedicate ai bambini e anche agli anziani. Infine la chiusura della manifestazione con un saluto, come simbolo di ringraziamento, alla statua che raffigura la Baviera.