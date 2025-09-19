Usa, giudice respinge la causa di Trump al Nyt perché "troppo lunga"

La causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times è stata respinta da giudice federale della Florida, Steven Merryday. La motivazione? secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg "perché troppo lunga". L'azione legale, ha spiegato il giudice, ha violato "in modo inequivocabile e imperdonabile" le regole del tribunale presentando accuse e dettagli "ripetitivi, superflui e floridi", stabilendo comunque che i legali del presidente possono ripresentarla nel prossimo mese.