Usa, giudice respinge la causa di Trump al Nyt perché "troppo lunga"

Secondo quanto riporta Bloomberg, l'azione legale ha violato le regole del tribunale con "accuse e dettagli superflui". Ma potrà essere ripresentata il prossimo mese
La causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times è stata respinta da giudice federale della Florida, Steven Merryday. La motivazione? secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg "perché troppo lunga". L'azione legale, ha spiegato il giudice, ha violato "in modo inequivocabile e imperdonabile" le regole del tribunale presentando accuse e dettagli "ripetitivi, superflui e floridi", stabilendo comunque che i legali del presidente possono ripresentarla nel prossimo mese.
©Getty
Trump, visita di Stato in Regno Unito: incontro con re Carlo III. FOTO
Il presidente americano è a Londra accompagnato dalla First Lady Melania. In serata la partecipazione al banchetto di Stato al castello di Windsor. 'I nostri popoli hanno combattuto e sono morti insieme per i valori che ci stanno a cuore', ha detto re Carlo III. Giovedì l’incontro di Trump con il primo ministro laburista Keir Starmer. Nel centro della capitale britannica protestano i manifestanti della Stop Trump Coalition