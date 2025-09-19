Esplora tutte le offerte Sky
Usa, giudice respinge la causa di Trump al Nyt perché "troppo lunga"

Mondo

Secondo quanto riporta Bloomberg, l'azione legale ha violato le regole del tribunale con "accuse e dettagli superflui". Ma potrà essere ripresentata il prossimo mese

ascolta articolo

La causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times è stata respinta da giudice federale della Florida, Steven Merryday. La motivazione? secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg "perché troppo lunga". L'azione legale, ha spiegato il giudice, ha violato "in modo inequivocabile e imperdonabile" le regole del tribunale presentando accuse e dettagli "ripetitivi, superflui e floridi", stabilendo comunque che i legali del presidente possono ripresentarla nel prossimo mese.

