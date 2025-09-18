Russia, terremoto di magnitudo 7.8 in Kamchatka: allerta tsunami

Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunamiMondo
Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. Lo US Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili onde pericolose lungo le coste vicine
Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Come riporta lo US Geological Survey (Usgs), il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a pochi giorni da un’altra forte scossa nella stessa area. La scossa è stata registrata a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. In seguito, lo US Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili tsunami e onde pericolose lungo le coste vicine.
Russia, terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.8. LE FOTO
Sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento, con magnitudo da 4.7 a 6.9. Le autorità locali hanno riferito di numerosi feriti, e diversi turisti sono stati evacuati. In seguito è stata diramata l'allerta tsunami, poi rientrata dopo alcune ore