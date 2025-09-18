Russia, terremoto di magnitudo 7.8 in Kamchatka: allerta tsunami

Esplora tutte le offerte Sky
Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunami

Mondo
Credit U.S. Tsunami Warning System

Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. Lo US Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili onde pericolose lungo le coste vicine

Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Come riporta lo US Geological Survey (Usgs), il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a pochi giorni da un’altra forte scossa nella stessa area. La scossa è stata registrata a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. In seguito, lo US Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili tsunami e onde pericolose lungo le coste vicine.

Credit U.S. Tsunami Warning System
