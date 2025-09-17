Esplora tutte le offerte Sky
Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie

Mondo

Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere per insufficienza di prove, dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. La bambina britannica Madeleine McCann è scomparsa in Portogallo nel 2007

E' stato rilasciato Christian Brückner, il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007.  Il procuratore tedesco Christian Wolters non è stato in grado di impedire il rilascio dal carcere tedesco a causa dell'insufficienza di prove in questa fase per garantire un'incriminazione. Lo stesso procuratore aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all'Afp per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso".

Condannato per un altro caso

Christian Brückner ha finito di scontare una pena di sette anni e mezzo perché nel 2005 violentò una turista statunitense in Portogallo. Uscito dal carcere, si è infilato nell'auto del suo avvocato, come riporta il quotidiano tedesco Bild. Dal 2020 la polizia e la procura di Braunschweig ritengono che possa essere direttamente coinvolto nella scomparsa di Maddie, per questo negli ultimi mesi erano state disposte anche nuove indagini a Praia da Luz in Portogallo. Al momento, però, mancano elementi concreti per sostenere un'accusa. Brueckner è ora un uomo libero ma gli inquirenti sono riusciti a sequestrare il suo passaporto, obbligandolo a non lasciare la Germania. Secondo la Bild l'uomo dovrà portare anche un braccialetto elettronico. 

Sopralluoghi in Portogallo a 18 anni da scomparsa di Maddie
Mondo

Caso Maddie McCann, dalla scomparsa alle indagini: le tappe. FOTO

La bambina è scomparsa il 3 maggio del 2007 in Portogallo, mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Aveva 3 anni. Ancora non è chiaro cosa sia successo: l'ultima pista conduce a un uomo tedesco, sospettato di averla rapita e uccisa, ora libero dopo aver scontato un pena in carcere di sette anni e mezzo per uno stupro avvenuto nel 2005 proprio in Portogallo

