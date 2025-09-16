Alle ore 23 di lunedì 15 settembre l'esercito israeliano ha iniziato l'attacco di terra al cuore della Striscia, mettendo in fuga in poche ore decine e decine di migliaia di palestinesi. C'è chi è a piedi, chi trascina carretti, chi guida macchine cariche con i porta pacchi coperti dalla mole di beni di prima necessità, materassi, scatoloni, c'è chi segue in bicicletta: una carovana infinita