Russia, terremoto di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka: revocata l'allerta tsunamiMondo
L'Usgs ha rivelato che il sisma ha colpito 111 chilometri a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione, a una profondità di 39,5 chilometri. A luglio il precedente sisma di magnitudo 8.8 era stato uno dei più violenti mai registrati
Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo della costa della Kamchatka, nell'etremo oriente russo, secondo quanto riportato dall'United states geological survey (Usgs). Il Pacific tsunami warning center ha inizialmente dichiarato che onde "pericolose" erano possibili lungo le coste entro 300 chilometri dall'epicentro del sisma, revocando poi l'allarmne tsunami inizialmente diffuso.
il violento precedente nel mese di luglio
L'Usgs ha affermato che il sisma ha colpito 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione della Kamchatka, a una profondità di 39,5 chilometri. A luglio, uno dei terremoti più forti mai registrati aveva colpito la penisola, innescando tsunami alti fino a quattro metri attraverso il Pacifico e provocando evacuazioni dalle Hawaii al Giappone.
Sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento, con magnitudo da 4.7 a 6.9. Le autorità locali hanno riferito di numerosi feriti, e diversi turisti sono stati evacuati. In seguito è stata diramata l'allerta tsunami, poi rientrata dopo alcune ore