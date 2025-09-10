Ancora isolati, gli aiuti impossibili nell'Afghanistan post sisma
Sono trascorsi dieci giorni dal violento terremoto che ha colpito duramente l'est dell'Afghanistan. E, ancora oggi, alcuni villaggi montuosi, raggiungibili solo a piedi o in elicottero, restano isolati e inaccessibili ai soccorritori. “Le strade, già impervie, ora sono interrotte. Per questo, temiamo che alcune persone siano rimaste intrappolate nelle macerie, senza la possibilità di ricevere aiuto”, spiega Susanna Fioretti, vicepresidente della ong Nove Caring Humans
