Orlando, donna morde pitbull per salvare il suo cane. VIDEO

Poco dopo essere uscita dal Tropical Plaza Supermarket di Orlando (Florida), la donna che era con il suo cane di 14 anni, Sparky, ha compiuto un gesto estremo per salvarlo. Il presunto proprietario del cane, subito dopo l'aggressione, non si è interessato alle sue condizioni

Una donna settantenne di Orlando (Florida) è stata aggredita insieme al suo cane di 14 anni da un pitbull. Per salvare Sparky, il suo amico a quattro zampe, Shirley Pasamanick - questo il suo nome - ha dovuto a sua volta mordere l'aggressore. "Dal nulla ci è piombato addosso", ha raccontato Pasamanick a WESH 2. "E ho fatto tutto il possibile ma quando siamo finiti a terra non avevo altre forze".