Orlando, donna morde pitbull per salvare il suo cane. VIDEO

Poco dopo essere uscita dal Tropical Plaza Supermarket di Orlando (Florida), la donna che era con il suo cane di 14 anni, Sparky, ha compiuto un gesto estremo per salvarlo. Il presunto proprietario del cane, subito dopo l'aggressione, non si è interessato alle sue condizioni
Una donna settantenne di Orlando (Florida) è stata aggredita insieme al suo cane di 14 anni da un pitbull. Per salvare Sparky, il suo amico a quattro zampe, Shirley Pasamanick - questo il suo nome - ha dovuto a sua volta mordere l'aggressore. "Dal nulla ci è piombato addosso", ha raccontato Pasamanick a WESH 2. "E ho fatto tutto il possibile ma quando siamo finiti a terra non avevo altre forze".
Il filmato dell'aggressione
Nel filmato condiviso dai media, si vede la donna usare un bastone per colpire il pitbull mentre l'animale continuava ad attaccare il suo cane. Ad un certo punto però, la donna stremata, non riuscendo ad aprire la bocca del pitbull lo ha morso al collo salvando Sparky che "altrimenti sarebbe morto" ha commentato. Un uomo, ritenuto il proprietario del cane, è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dopo l'aggressione. La donna ha riferito che non si è interessato alle sue condizioni, né a quelle di Sparky.