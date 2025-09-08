Banksy, a Londra spunta un nuovo murale

La nuova opera dello street artist britannico è apparsa su un muro della Corte di Giustizia di Londra: mostra un giudice che con un martelletto colpisce una persona con uno striscione macchiato di sangue ascolta articolo

Banksy torna in azione. Una nuova opera dello street artist britannico è apparsa su un muro della Corte di Giustizia di Londra: mostra un giudice che con un martelletto colpisce una persona con uno striscione macchiato di sangue. Da lunedì mattina l’opera è coperta da due pannelli di plastica nera, recinzioni metalliche e sorvegliata due guardie di sicurezza.

Il post su Instagram L'autenticità del murale è stata certificata dal profilo Instagram riconducibile al misterioso artista originario di Bristol. Non vi sono scritte o riferimenti espliciti a fatti di cronaca, ma la Bbc giudica evidente il richiamo alle proteste contro la contestatissima messa al bando recente da parte del governo Starmer come "organizzazione terroristica" di Palestine Action: sigla nota per azioni di disobbedienza civile e per aver imbrattato aerei militari in estate in un'incursione notturna in una base della Raf, ma mai toccata da condanne per atti di violenza contro le persone.

