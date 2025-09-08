Banksy, a Londra spunta un nuovo murale

La nuova opera dello street artist britannico è apparsa su un muro della Corte di Giustizia di Londra: mostra un giudice che con un martelletto colpisce una persona con uno striscione macchiato di sangue
Banksy torna in azione. Una nuova opera dello street artist britannico è apparsa su un muro della Corte di Giustizia di Londra: mostra un giudice che con un martelletto colpisce una persona con uno striscione macchiato di sangue. Da lunedì mattina l’opera è coperta da due pannelli di plastica nera, recinzioni metalliche e sorvegliata due guardie di sicurezza.
Il post su Instagram
L'autenticità del murale è stata certificata dal profilo Instagram riconducibile al misterioso artista originario di Bristol. Non vi sono scritte o riferimenti espliciti a fatti di cronaca, ma la Bbc giudica evidente il richiamo alle proteste contro la contestatissima messa al bando recente da parte del governo Starmer come "organizzazione terroristica" di Palestine Action: sigla nota per azioni di disobbedienza civile e per aver imbrattato aerei militari in estate in un'incursione notturna in una base della Raf, ma mai toccata da condanne per atti di violenza contro le persone.
L'opera precedente realizzata a Marsiglia
Banksy è tornato sulla scena dopo che una delle sue opere è apparsa a Marsiglia e dopo aver creato nove opere a tema animale nell'agosto 2024, tra cui la famosa cabina della polizia situata nella City stata trasformata in una vasca per piranha.
Banksy, tutti gli animali protagonisti delle opere sui muri di Londra
Un rinoceronte e un gorilla sono le ultime creazioni del famoso street artist, che seguono un banco di pesci, probabilmente piranha, apparso sulle pareti di una garitta della polizia su Ludgate Hill, vicino all'Old Bailey. Prosegue ormai da oltre una settimana il 'safari' quotidiano dell'artista, dove trovano posto anche una capra in bilico a Kew Bridge, due elefanti a Chelsea, un lupo e un felino