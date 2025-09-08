Argentina, Milei perde le elezioni nella Provincia di Buenos Aires

Esplora tutte le offerte Sky
"Senza dubbio sul piano politico abbiamo registrato una chiara sconfitta e se vogliamo continuare a crescere dobbiamo riconoscerlo", ha dichiarato il leader ultraliberista a due ore dalla pubblicazione dei primi risultati ufficiali

Il presidente argentino Javier Milei ha riconosciuto "una chiara sconfitta" alle elezioni legislative della provincia di Buenos Aires, dove il suo partito "La Libertà Avanza" ha registrato nel complesso un inatteso distacco di 13 punti dal peronismo. "Senza dubbio sul piano politico abbiamo registrato una chiara sconfitta e se vogliamo continuare a crescere dobbiamo riconoscerlo", ha dichiarato il leader ultraliberista a due ore dalla pubblicazione dei primi risultati ufficiali. Milei ha chiarito: "Non retrocederò di un passo" sul programma economico. "Non siamo disposti a rinunciare a un modello che ha ridotto l'inflazione dal 200 al 30% e che ci fa crescere al 7%", ha detto sottolineando: "Se abbiamo commesso errori li analizzeremo". Il peronismo si è imposto ampiamente domenica nelle importanti elezioni legislative della provincia di Buenos Aires, per le quali erano chiamati al voto oltre 14 milioni di argentini. Con il 90% dei seggi scrutinati, la coalizione peronista Fuerza Patria ha ottenuto il 47% delle preferenze contro il 33,8% del partito di governo.

