Londra, evacuato aeroporto Heathrow: perdita di materiali pericolosi

Londra, evacuato l'aeroporto di Heathrow: perdita di materiali pericolosi

Mondo
©Getty

E' stato riaperto il terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow, dopo l'evacuazione di alcuni passeggeri seguito al sospetto di una fuga di sostanze potenzialmente pericolose nell'area dei check-in. Lo riferisce la Bbc, citando i responsabili dello scalo. L'allarme appare al momento rientrato

Dopo l'evacuazione di alcuni passeggeri seguito al sospetto di una fuga di sostanze potenzialmente pericolose nell'area dei check-in, è stato riaperto il terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow. Lo riferisce la Bbc, citando i responsabili dello scalo. L'allarme appare al momento rientrato. La polizia da parte sua ha reso noto che alcune persone hanno denunciato malessere e sono state soccorso, in seguito all'inalazione di fumo, ma che nessuno risulta in pericolo. Al momento non ci sono stati arresti. 

Heathrow è il maggiore aeroporto europeo oltre che il principale fra i sei scali dell'area metropolitana di Londra. I treni che raggiungono l'aeroporto al momento non si fermano al terminal in questione, per ragioni precauzionali. Intanto, sempre per cautela, sono state dispiegate nella zona alcune ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e squadre di specialisti.

