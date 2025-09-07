Elezioni Norvegia, Støre sfida Solberg e Listhaug: scenario politico

Nelle ultime settimane ha acquisito sempre più rilevanza anche la questione etica degli investimenti norvegesi: sotto i riflettori sono finiti quelli legati a Israele. La questione è complicata, perché coinvolge l’enorme fondo sovrano di Oslo da 2mila miliardi di dollari, molti dei quali provenienti da affari collegati a gas e petrolio, che dà la possibilità al Paese di spingere sulla spesa pubblica. Le forze politiche socialiste hanno chiesto ai Laburisti, in ottica di una loro rielezione, di disinvestire nelle compagnie israeliane coinvolte nella guerra sulla Striscia di Gaza e nella colonizzazione illegale della Cisgiordania. Una grande ondata di polemiche si è scatenata dopo che durante l’estate l’Aftenposten aveva messo in luce come il fondo abbia, negli ultimi due anni (quindi a guerra in corso) aumentato i suoi investimenti ad esempio nella società Bet Shemesh Engines, che – scrivono i media norvegesi – finanzia gli aerei impiegati per bombardare Gaza.