Normandia, auto investe pedoni: almeno un morto e diversi feriti

Normandia, auto investe alcuni pedoni: almeno un morto e diversi feriti

Mondo
©IPA/Fotogramma

Un'auto ha investito quattro pedoni in Normandia. Il bilancio, secondo la Prefettura di Rennes, è di almeno un morto e diversi feriti. La polizia ha detto che il conducente dela vettura ha avuto un malore alla guida. La macchina è finita tra i tavolini di una pizzeria di Pirou, nella Manica francese

Un'auto ha investito quattro pedoni in Normandia. Il bilancio, secondo la Prefettura di Rennes, è di almeno un morto e diversi feriti. Noelle Leforestier, la sindaca di Pirou, città in cui è avvenuta la tragedia, ha detto che si tratta di "un grave incidente". La polizia ha confermato che il conducente della vettura, un anziano, ha avuto un malore mentre era alla guida.

Auto tra i tavolini di un locale

L'auto avrebbe travolto alcuni tavoli all'aperto di una pizzeria, uccidendo una persona e ferendone altre. Come riporta TFI Info, la prefettura ha fatto sapere che i vigili del fuoco hanno curato in totale sei vittime, inclusi quattro pedoni travolti dalla macchina e i due occupanti della vettura. Secondo i media locali, il veicolo si è schiantato contro la terrazza di una pizzeria a Pirou, cittadina costiera della Manica francese. Secondo il servizio di polizia e giustizia TF1/LCI, l'incidente è avvenuto intorno alle 17:00 dopo che il conducente, un uomo anziano, si è sentito male mentre era al volante.

