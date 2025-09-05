Uk, la vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa

La vicepremier britannica Angela Rayner ha annunciato le sue dimissioni in merito allo scandalo riguardante il mancato pagamento dell'importo corretto di tasse nell'acquisto di una seconda casa. Lo riporta Sky News. La decisione è arrivata dopo che è stato consegnato al premier laburista, Keir Starmer, il rapporto dell'inchiesta condotta sul caso da sir Laurie Magnus, advisor indipendente di Downing Street, coinvolto nella sorveglianza del rispetto della condotta di tutti i membri del governo.

Lasciati tutti gli incarichi

Rayner ha lasciato ì, di fatto, tutti gli incarichi che occupava ovvero quello di vice leader del partito laburista e di ministra per l'Edilizia. Ha affermato, in una lettera inviata al primo ministro, di aver deciso di dimettersi "alla luce dei risultati" dell'indagine indipendente di sir Magnus, da cui è emersa proprio la violazione del codice di condotta ministeriale nell'acquisto della seconda casa in una località balneare inglese. Come sottolineano i media del Regno Unito, Starmer ha immediatamente avviato il rimpasto del suo governo dopo l'uscita di scena della sua vice.