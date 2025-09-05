Esplora tutte le offerte Sky
Ucraina, cosa cambia per l'Europa dopo la riunione dei Volenterosi

Luciana Grosso

Ispi

Dopo il vertice, i Paesi europei si assumono la responsabilità diretta della stabilità ucraina. L’obiettivo è monitorare il rispetto di un futuro accordo di pace, ritenuto fragile. Una scelta che riflette la crisi di fiducia verso Washington e la Nato. La missione di peacekeeping dovrebbe impedire nuove offensive russe ma Putin ha già avvertito che non farà sconti sulla presenza straniera. Resta il nodo delle divisioni interne: l’Italia ha già escluso l’invio di truppe

 

