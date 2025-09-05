La Florida e la fine dell’obbligo vaccinale: uno scontro politico

Lo Stato diventerà ufficialmente il primo negli Usa a eliminare l’obbligo per essere iscritti a scuola. Una decisione che è stata annunciata da Joseph Ladapo, supertrumpiano responsabile della sanità nello Stato, e che non si basa su nozioni scientifiche: negli Stati Uniti ormai da tempo i sieri hanno smesso di essere argomento medico e si sono trasformati in un vessillo politico, al pari del diritto di portare armi, o delle esenzioni fiscali