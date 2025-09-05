Pentagono: aerei militari venezuelani hanno sorvolato nave americana

Esplora tutte le offerte Sky
Usa, Pentagono: aerei militari venezuelani hanno sorvolato nave della marina americana

Mondo
"Oggi due aerei militari del regime di Maduro hanno volato nei pressi di una nave della marina statunitense in acque internazionali. Questa mossa altamente provocatoria ha l'obiettivo di interferire con le nostre operazioni anti-narcos" scrive il Pentagono su X

Oggi due aerei militari del regime di Maduro hanno volato nei pressi di una nave della marina statunitense in acque internazionali. Questa mossa altamente provocatoria ha l'obiettivo di interferire con le nostre operazioni anti-narcos". Lo scrive il Pentagono su X. "Si raccomanda vivamente al cartello che opera in Venezuela - continua la nota del Dipartimento della Difesa - di non proseguire ulteriormente nell'ostruire, scoraggiare o interferire con le operazioni antidroga e antiterrorismo condotte dalle forze armate statunitensi". 

