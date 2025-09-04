Ft: "Incontro segreto fra funzionari difesa Usa e Taiwan in Alaska"

I funzionari della difesa degli Stati Uniti e di Taiwan si sono segretamente incontrati in Alaska la scorsa settimana, prima della parata del presidente Xi Jinping. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. Il funzionario dell'Indo-pacifico del Pentagono Jed Royal, ha incontrato ad Anchorage il viceconsigliere alla Sicurezza nazionale di Taiwan. Nei mesi scorsi un faccia a faccia analogo era stato cancellato sulla scia dei timori che potesse deragliare un potenziale incontro bilaterale fra Donald Trump e Xi.