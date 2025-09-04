Esplora tutte le offerte Sky
Berlino, auto travolge gruppo di bambini: ci sono feriti

Mondo
Lo riporta la Bild, secondo cui si trova in gravi condizioni l'accompagnatrice del gruppo di bambini di cui alcuni sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati al vicino ospedale di Virchow

Un'auto ha investito un gruppo di persone a Berlino. Sul posto ci sarebbero diversi bambini lievemente feriti, mentre un'accompagnatrice sarebbe, invece, in gravi condizioni. Lo riporta la Bild secondo cu il fatto è avvenuto intorno alle 13:10 nel quartiere di Wedding, lungo la Seestrasse, all'angolo con Dohnagstell. Sul posto si trovavano molte persone. Come riferito dalla Reuters, che cita i servizi di emergenza tedeschi, si sarebbe trattato esclusivamente di un incidente. 

 

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni emerse, una Bmw ha investito un gruppo di bambini, dai 7 agli 8 anni circa, dopo che il guidatore ha perso il controllo. La Bild segnala che 3 dei 15 bambini coinvolti nell'incidente sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati al vicino ospedale di Virchow. Come detto, un'assistente sarebbe rimasta gravemente ferita. Anche lei è stata trasportata in ospedale. Il conducente dell'auto coinvolta è rimasto illeso. Alcune immagini pubblicate dal tabloid lo mostrano appoggiato alla sua auto mentre viene interrogato dalla polizia. Il faro anteriore sinistro dell'auto è visibilmente danneggiato. Polizia e vigili del fuoco sono ancora sul posto, per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente e prendersi cura dei bambini.

