Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Germania, 6 morti di Afd tra i candidati in Nordreno-Vestfalia. Polizia: "Cause naturali"

Mondo
©Getty

La polizia tedesca ha chiarito che tutti i decessi sono avvenuti per motivi naturali o per cause non divulgate per rispettare la privacy della famiglia, dopo che sul web si sono diffuse teorie cospirazioniste. Invalide migliaia di schede del voto per corrispondenza

ascolta articolo

È salito a sei il numero dei candidati di Afd alle elezioni del 14 settembre in Nord-Reno Vestfalia morti nelle ultime due settimane. Lo riporta la Dpa. La polizia tedesca ha chiarito che tutti i decessi sono avvenuti per motivi naturali o per cause non divulgate per rispettare la privacy della famiglia. Il ministero dell'Interno del Land occidentale ha sottolineato che nei giorni scorsi sono defunti anche candidati dei Verdi e dell'Spd, allo scopo di arginare le ipotesi cospirazioniste più disparate che stanno emergendo su internet. La stessa leader del partito nazionalista, Alice Weidel, ha condiviso su X il post dell'economista Stefan Homburg, il quale aveva scritto che un simile numero di morti in campagna elettorale fosse "statisticamente quasi impossibile". 

Gottschalk (Afd): "Si indagherà senza complottismi"

Kay Gottschalk, numero due di Afd nel Nord Reno-Vestfalia ha cercato di arginare le voci e ha dichiarato a 'Politico' che le informazioni a sua disposizione, per quanto parziali, "non sostengono al momento simili sospetti". Gottschalk ha spiegato che il suo partito vuole che i casi vengano indagati "senza entrare subito in territori da teoria del complotto". 

Invalide migliaia di schede del voto per corrispondenza

L'alto numero di decessi, ha reso invalide migliaia di schede già votate per corrispondenza in vista delle elezioni del 14 settembre. È ora corsa contro il tempo per la nomina di nuovi candidati sostitutivi in tempi utili e la stampa delle relative schede.

Mondo: Ultime notizie

Incidente funicolare Lisbona, operai segnalavano rischi manutenzione

Mondo

Lutto nazionale in Portogallo per il collasso dell'Elevador da Gloria, che ha causato almeno 17...

Guerra Israele, almeno 20 morti in raid notturno su Gaza. LIVE

live Mondo

E' di almeno 20 palestinesi uccisi dall'alba il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia: lo...

Guerra Ucraina Russia, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi. LIVE

live Mondo

Al vertice partecipano circa 35 capi di stato e di governo sotto la guida del presidente francese...

Ucraina, Volenterosi a Parigi per la pace. Meloni in collegamento

Mondo

A tre settimane dall'incontro alla Casa Bianca, si torna a discutere su come arrivare alla fine,...

Vaticano, il presidente israeliano Isaac Herzog incontra Papa Leone

Mondo

Il Pontefice ha ricevuto in udienza privata il capo di Stato, a poco più di un mese dal secondo...

Mondo: I più letti