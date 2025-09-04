La polizia tedesca ha chiarito che tutti i decessi sono avvenuti per motivi naturali o per cause non divulgate per rispettare la privacy della famiglia, dopo che sul web si sono diffuse teorie cospirazioniste. Invalide migliaia di schede del voto per corrispondenza

È salito a sei il numero dei candidati di Afd alle elezioni del 14 settembre in Nord-Reno Vestfalia morti nelle ultime due settimane. Lo riporta la Dpa. La polizia tedesca ha chiarito che tutti i decessi sono avvenuti per motivi naturali o per cause non divulgate per rispettare la privacy della famiglia. Il ministero dell'Interno del Land occidentale ha sottolineato che nei giorni scorsi sono defunti anche candidati dei Verdi e dell'Spd, allo scopo di arginare le ipotesi cospirazioniste più disparate che stanno emergendo su internet. La stessa leader del partito nazionalista, Alice Weidel, ha condiviso su X il post dell'economista Stefan Homburg, il quale aveva scritto che un simile numero di morti in campagna elettorale fosse "statisticamente quasi impossibile".

Gottschalk (Afd): "Si indagherà senza complottismi"

Kay Gottschalk, numero due di Afd nel Nord Reno-Vestfalia ha cercato di arginare le voci e ha dichiarato a 'Politico' che le informazioni a sua disposizione, per quanto parziali, "non sostengono al momento simili sospetti". Gottschalk ha spiegato che il suo partito vuole che i casi vengano indagati "senza entrare subito in territori da teoria del complotto".