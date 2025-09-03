Esplora tutte le offerte Sky
Usa, fornì dose letale alla star di Friends Matthew Perry: "Regina ketamina" ammette colpa

Rischia fino a 45 anni di prigione Jasveen Sangha, 42 anni, che ha ammesso di aver fornito la sostanza al protagonista di Friends Matthew Perry, morto a ottobre 2023. La donna è in carcere dal suo arresto nell'agosto del 2024. L'udienza per il verdetto è prevista per dicembre

Si è dichiarata colpevole la donna accusata di avere fornito all'attore Matthew Perry la dose di ketamina che lo portò alla morte nell'ottobre del 2023. Lo ha riferito l'emittente americana Abc. Jasveen Sangha, 42 anni, nota come la "regina della ketamina", ha ammesso di aver fornito la sostanza al protagonista di Friends. Sangha, che ha doppia cittadinanza Usa-Regno Unito, è in carcere dal suo arresto nell'agosto del 2024, quasi un anno dopo la morte di Perry. L'udienza per il verdetto è prevista per dicembre: rischia fino a 45 anni di prigione.

Fornì dose letale a Matthew Perry: "Regina ketamina" ammette colpa

