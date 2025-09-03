Abbiamo scelto 10 foto dalla parata militare di Xi

"Dobbiamo scegliere tra guerra e pace": così Xi Jinping ha aperto a Pechino la parata militare per l’80° anniversario della fine della Seconda guerra Mondiale con la resa del Giappone. Presenti sugli spalti anche Vladimir Putin e Kim Jong-un. Diecimila soldati e un imponente arsenale militare hanno sfilato a piazza Tiananmen, di fronte a quella che si chiama letteralmente “Porta della Pace Celeste”. Abbiamo scelto dieci immagini che raccontano la parata