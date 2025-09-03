Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Abbiamo scelto 10 foto dalla parata militare di Xi

Lucrezia Goldin

©Getty

 "Dobbiamo scegliere tra guerra e pace": così Xi Jinping ha aperto a Pechino la parata militare per l’80° anniversario della fine della Seconda guerra Mondiale con la resa del Giappone. Presenti sugli spalti anche Vladimir Putin e Kim Jong-un. Diecimila soldati e un imponente arsenale militare hanno sfilato a piazza Tiananmen, di fronte a quella che si chiama letteralmente “Porta della Pace Celeste”. Abbiamo scelto dieci immagini che raccontano la parata

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ