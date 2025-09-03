Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate madri

Sono state rese pubbliche le prime foto delle due con il neonato, scattate poche settimane fa. Le gemelle hanno portato il piccolo nella scuola del Minnesota dove insegnano, per presentarlo ai colleghi

Abby e Brittany Hensel, le celebri gemelle siamesi che condividono un unico corpo con due teste distinte e alcuni organi in comune, sono diventate mamme. La notizia ha guadagnato popolarità dopo che il quotidiano The Us Sun ha condiviso le prime foto delle due con il neonato, scattate poche settimane fa. Le gemelle hanno portato il piccolo nella scuola del Minnesota dove insegnano, per presentarlo ai colleghi.

A marzo 2024 era emerso che Abby si era sposata con Josh, un veterano dell’esercito. Abby e Brittany hanno conquistato notorietà sin dal 1996, quando, ancora bambine, erano apparse al The Oprah Winfrey Show. Già nel 2003, nel documentario Joined For Life, la loro madre aveva rivelato il desiderio delle figlie di diventare mamme un giorno. Affette da una rara condizione medica, le gemelle hanno smentito le previsioni che le davano per spacciate in tenera età.