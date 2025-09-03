Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate madri

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel diventano mamme: nato figlio dal marito Josh

Mondo

Sono state rese  pubbliche le prime foto delle due con il neonato, scattate poche settimane fa. Le gemelle hanno portato il piccolo nella scuola del Minnesota dove insegnano, per presentarlo ai colleghi

ascolta articolo

Abby e Brittany Hensel, le celebri gemelle siamesi che condividono un unico corpo con due teste distinte e alcuni organi in comune, sono diventate mamme. La notizia ha guadagnato popolarità dopo che il quotidiano The Us Sun ha condiviso le prime foto delle due con il neonato, scattate poche settimane fa. Le gemelle hanno portato il piccolo nella scuola del Minnesota dove insegnano, per presentarlo ai colleghi. 

A marzo 2024 era emerso che Abby si era sposata con Josh, un veterano dell’esercito. Abby e Brittany hanno conquistato notorietà sin dal 1996, quando, ancora bambine, erano apparse al The Oprah Winfrey Show. Già nel 2003, nel documentario Joined For Life, la loro madre aveva rivelato il desiderio delle figlie di diventare mamme un giorno. Affette da una rara condizione medica, le gemelle hanno smentito le previsioni che le davano per spacciate in tenera età.

 

Mondo: Ultime notizie

Attacco russo su Ucraina, colpita anche Kiev. Lanciati missili. LIVE

live Mondo

Massiccio attacco contro l'Ucraina con droni, sono state udite esplosioni anche a Kiev, dove un...

Media: Idf verso Gaza City. Tajani: "Condanniamo attacchi a Unifil"

live Mondo

L'esercito israeliano si è addentrato ulteriormente nella città di Gaza con soldati e carri...

Treno blindato di Kim Jong Un, cosa sappiamo sul mezzo

Mondo

Sul mezzo non sono disponibili molte informazioni, ma qualche testimonianza esiste. Secondo il...

epa12344642 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un (L) standing by his private train before departing for Beijing in Pyongyang, North Korea, 01 September 2025 (issued 02 September 2025). The North Korean leader departed on 01 September on his private train to Beijing to attend celebrations marking the 80th anniversary of the victory of the Chinese People

Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate madri

Mondo

Sono state rese  pubbliche le prime foto delle due con il neonato, scattate poche settimane...

Global Sumud Flotilla, come seguire in tempo reale la missione

Mondo

Le navi della missione Global Sumud Flotilla sono ripartite alla volta di Gaza. La missione...

Mondo: I più letti