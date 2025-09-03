“Vietato farsi curare”: cosa succede alle afghane dopo il terremoto

Nell'Est del Paese le vittime del sisma sono oltre 1400, migliaia i feriti. Ma alle donne, a causa del regime talebano, è vietato farsi curare da medici uomini. Un'omissione di soccorso di genere. "La terribile verità è che vengono lasciate sotto le macerie. Oppure, se vengono trovate, nessuno le cura. Perché gli uomini non possono toccarle", racconta a Sky TG24 Insider Luca Lo Presti, presidente di Pangea. Per questo stanno arrivando dottoresse e paramediche: ma i fondi non sono sufficienti