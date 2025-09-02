La fashion editor statunitense, 39 anni, subentrerà quindi al posto di Anna Wintour, che ha annunciato le dimissioni dalla guida della nota rivista di moda dopo 37 anni. “Vogue ha già plasmato chi sono, ora sono entusiasta all'idea di plasmare Vogue”, ha dichiarato Malle, già direttrice di Vogue.com e presentatrice del podcast “The Run Through”

Chloe Malle sarà la nuova direttrice di Vogue Usa. La fashion editor statunitense, 39 anni, subentrerà quindi al posto di Anna Wintour, che ha annunciato le dimissioni dalla guida della nota rivista di moda dopo 37 anni. “Vogue ha già plasmato chi sono, ora sono entusiasta all'idea di plasmare Vogue”, ha dichiarato Malle, già direttrice di Vogue.com e presentatrice del podcast “The Run Through”. "Sono davvero entusiasta di continuare a lavorare con lei, come sua mentore ma anche come sua allieva, mentre lei guida noi e il nostro pubblico dove non siamo mai stati prima", ha detto Wintour. La storica giornalista britannica infatti non abbandonerà la rivista, ma continuerà a portare avanti il proprio ruolo di responsabile dei contenuti dell'editore Condé Nast.