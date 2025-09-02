Esplora tutte le offerte Sky
Usa, Chloe Malle sarà la nuova direttrice di Vogue al posto di Anna Wintour

La fashion editor statunitense, 39 anni, subentrerà quindi al posto di Anna Wintour, che ha annunciato le dimissioni dalla guida della nota rivista di moda dopo 37 anni. “Vogue ha già plasmato chi sono, ora sono entusiasta all'idea di plasmare Vogue”, ha dichiarato Malle, già direttrice di Vogue.com e presentatrice del podcast “The Run Through”

Chloe Malle sarà la nuova direttrice di Vogue Usa. La fashion editor statunitense, 39 anni, subentrerà quindi al posto di Anna Wintour, che ha annunciato le dimissioni dalla guida della nota rivista di moda dopo 37 anni. “Vogue ha già plasmato chi sono, ora sono entusiasta all'idea di plasmare Vogue”, ha dichiarato Malle, già direttrice di Vogue.com e presentatrice del podcast “The Run Through”. "Sono davvero entusiasta di continuare a lavorare con lei, come sua mentore ma anche come sua allieva, mentre lei guida noi e il nostro pubblico dove non siamo mai stati prima", ha detto Wintour. La storica giornalista britannica infatti non abbandonerà la rivista, ma continuerà a portare avanti il proprio ruolo di responsabile dei contenuti dell'editore Condé Nast.

La carriera di Chloe Malle

Durante la sua carriera a Vogue, Malle si è occupata di organizzare alcuni dei servizi fotografici più rilevanti, come quello per Naomi Biden in occasione del suo matrimonio alla Casa Bianca nel 2022 e quello di Lauren Sanchez prima delle nozze con Jeff Bezos. Figlia dell'attrice statunitense Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, la fashion editor è cresciuta tra Parigi e Los Angeles. Dopo aver operato nel settore immobiliare per il New York Observer, Malle è poi approdata a Vogue nel 2011 lavorando come social editor. Come specifica la Bbc, ancora non è chiaro quando avverrà il passaggio ufficiale della carica da Wintour a Malle. 

