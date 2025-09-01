Esplora tutte le offerte Sky
Trump vorrebbe controllare la Fed, Lagarde (Bce): "Serio pericolo"

Mondo

La presidente della Banca centrale europea ha detto in un'intervista a Radio Classique: "Se [la politica monetaria degli Usa] dipendesse dai dettami di questo o quel singolo individuo (...) gli effetti che avrebbe in tutto il mondo sarebbero molto preoccupanti"

ascolta articolo

Sarebbe "un pericolo molto serio" per l'economia globale se Trump prendesse il controllo della politica monetaria statunitense. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde in un'intervista a Radio Classique. "Se dovesse avere successo, rappresenterebbe un pericolo molto serio per l'economia statunitense e per l'economia globale", ha detto ricordando che la politica della Fed "ha ovviamente un impatto sugli Stati Uniti nel mantenimento della stabilità dei prezzi e nel garantire un'occupazione ottimale". "Se dipendesse dai dettami di questo o quel singolo individuo", "gli effetti che avrebbe in tutto il mondo sarebbero molto preoccupanti".

