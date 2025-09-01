Quali sono le ragioni della crisi profonda che sta scuotendo l’Indonesia
La più grande democrazia musulmana affronta una serie di proteste e violenze di piazza. La morte di un giovane ha scatenato sdegno nazionale mentre le manifestazioni hanno portato a incendi e assalti ai consigli comunali. Le misure populiste di Subianto finora non hanno risolto la crisi economica: il presidente governa con pugno di ferro e crescente controllo militare. Così il Paese rischia di tornare a pratiche autoritarie del passato
