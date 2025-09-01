Terremoto Afghanistan, epicentro vicino a Jalalabad. LA MAPPA

Un sisma di magnitudo 6.0 ha colpito la parte orientale del Paese nella notte di domenica provocando oltre 800 morti e 2.700 feriti. Ecco le zone più colpite.

Secondo quanto documentato dallo US Geological Survey, l’istituto americano che si occupa, fra le altre cose, di monitorare quanto avviene nelle profondità della Terra, il sisma si è verificato alle 23.47 della notte di domenica, ora afghana. Sempre secondo i sismologi statunitensi, si è trattato di un terremoto poco profondo, meno di 10km dalla superficie terrestre: una caratteristica, questa, che tende ad aumentare la distruttività dell'evento.

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha investito domenica notte l'Afghanistan orientale, in particolare la provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad, e la provincia di Nangahar. Il bilancio fornito dal ministero dell'Interno afghano è ancora provvisorio e parla di oltre 800 morti e 2.700 feriti.

La maggior parte delle vittime, come detto, sono state registrate nella provincia di Kunar. A rendere più difficili le operazioni di soccorso concorrono il terreno ripido e le frane provocate dal sisma stesso. Come ha notato il quotidiano americano New York Times, secondo le Nazioni unite, anche prima del terremoto di domenica meno del 30% delle esigenze umanitarie dell’Afghanistan erano coperte per il 2025 e oltre la metà dei 42 milioni di abitanti avevano bisogno di aiuto.