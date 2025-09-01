Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto Afghanistan, epicentro vicino a Jalalabad. LA MAPPA

Mondo
Raffaele Mastrolonardo

Un sisma di magnitudo 6.0 ha colpito la parte orientale del Paese nella notte di domenica provocando oltre 800 morti e 2.700 feriti. Ecco le zone più colpite.

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha investito domenica notte l'Afghanistan orientale, in particolare la provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad, e la provincia di Nangahar. Il bilancio fornito dal ministero dell'Interno afghano è ancora provvisorio e parla di oltre 800 morti e 2.700 feriti. 

 

Secondo quanto documentato dallo US Geological Survey, l’istituto americano che si occupa, fra le altre cose, di monitorare quanto avviene nelle profondità della Terra, il sisma si è verificato alle 23.47 della notte di domenica, ora afghana. Sempre secondo i sismologi statunitensi, si è trattato di un terremoto poco profondo, meno di 10km dalla superficie terrestre: una caratteristica, questa, che tende ad aumentare la distruttività dell'evento. 

 

Le scosse, come mostra la mappa del sisma, sono state avvertite fino a centinaia di chilometri di distanza dall'epicentro. 

La maggior parte delle vittime, come detto, sono state registrate nella provincia di Kunar. A rendere più difficili le operazioni di soccorso concorrono il terreno ripido e le frane provocate dal sisma stesso. Come ha notato il quotidiano americano New York Times, secondo le Nazioni unite, anche prima del terremoto di domenica meno del 30% delle esigenze umanitarie dell’Afghanistan erano coperte per il 2025 e oltre la metà dei 42 milioni di abitanti avevano bisogno di aiuto. 

