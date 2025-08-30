Francia, auto contro pedoni in Normandia: un morto e 5 feriti

Esplora tutte le offerte Sky
Mondo
Dopo una lite in un bar intorno alle 4 del mattino, "una persona è andata a prendere un'auto e ha volontariamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale", ha dichiarato il procuratore di Evreux, Rémi Coutin

Un morto e cinque feriti, di cui due in condizioni critiche. Il conducente di un'auto avrebbe investito "deliberatamente" un gruppo di persone nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Evreux, in Normandia. Dopo una lite in un bar intorno alle 4 del mattino, "una persona è andata a prendere un'auto e ha volontariamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale",  in Avenue Winston Churchill, ha dichiarato il procuratore della cittadina normanna, Rémi Coutin, aggiungendo che tre persone sono state arrestate. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio, ha spiegato il magistrato.

