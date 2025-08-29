C'è un crescente divario emotivo tra americani ricchi e poveri

Negli Stati Uniti la fiducia economica tra ricchi e poveri raggiunge livelli senza precedenti. Il 10% più abbiente beneficia di rialzi azionari e aumento del valore immobiliare, mentre i meno abbienti ne traggono scarso vantaggio.

La metà più povera controlla solo l’1% della ricchezza finanziaria. La differenza di percezione economica tra ricchi e poveri ha raggiunto il suo massimo storico. Quali sono le cause?