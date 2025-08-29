Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

C'è un crescente divario emotivo tra americani ricchi e poveri

Gianluca De Feo

Youtrend

©Getty

Negli Stati Uniti la fiducia economica tra ricchi e poveri raggiunge livelli senza precedenti. Il 10% più abbiente beneficia di rialzi azionari e aumento del valore immobiliare, mentre i meno abbienti ne traggono scarso vantaggio.
La metà più povera controlla solo l’1% della ricchezza finanziaria. La differenza di percezione economica tra ricchi e poveri ha raggiunto il suo massimo storico. Quali sono le cause?

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ