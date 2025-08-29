Londra, campagna contro la musica e le chiamate senza cuffie in metro

La metropolitana di Londra incoraggia i clienti a utilizzare le cuffie sui trasporti, nell’ambito di una nuova campagna che prende di mira i comportamenti antisociali che disturbano chi frequenta i mezzi pubblici. L’intento, si legge sul sito della società Transport for London (Tfl), è quello di cambiare i comportamenti e incoraggiare i clienti ad essere più rispettosi.

La campagna

Una ricerca di Tfl – la società che gestisce la celebre tube (così è chiamata la metropolitana della capitale britannica) – ha rivelato che il 70% dei mille clienti intervistati trova fastidiosi la musica ad alto volume e le conversazioni telefoniche senza cuffie. “A partire da oggi appariranno dei manifesti sulla linea Elizabeth e poi saranno estesi ad altri servizi”, ha affermato la società in una nota. Si tratta, infatti, della linea ferroviaria più trafficata del Regno Unito con 800mila passeggeri al giorno. In un secondo momento l’iniziativa coinvolgerà anche i servizi di autobus, Docklands Light Railway, London Overground, London Underground e London Tram.

Il concorso con Jbl

“Mentre la stragrande maggioranza dei londinesi che utilizzano i mezzi pubblici si collega con le cuffie quando guarda o ascolta contenuti – si legge - una minoranza utilizza gli altoparlanti dei propri dispositivi o effettua chiamate in modalità vivavoce, causando disagio e disturbo agli altri clienti”. TfL ha collaborato con Jbl, noto marchio per dispositivi musicali, per promuovere ulteriormente il messaggio ai clienti: ha lanciato così un concorso su Instagram che mette in palio cinque paia di cuffie wireless JBL Live 770 NC. Per partecipare all'estrazione, i clienti devono mettere “mi piace” al post, seguire TfL e JBL UK e taggare un amico nei commenti.