Usa, Trump e il livido sulla mano: i repubblicani chiedono risposte

Le immagini di vistosi lividi sulle mani di Donald Trump, catturate durante l'incontro con il presidente sudcoreano, stanno diventando virali sui social media e agitando una parte dei repubblicani che chiede risposte sulla salute del presidente 79enne. L'account X Republicans Against Trump ha scritto commentando una delle foto: "Il popolo americano merita risposte su cosa sta succedendo alla mano di Trump". Da allora, il post ha ricevuto oltre 1,1 milioni di visualizzazioni. Non è la prima volta che i lividi sul corpo del tycoon suscitano preoccupazione. Il mese scorso altre foto della mano coperta di ematomi aveva spinto la a Casa Bianca a pubblicare una nota nella quale il medico personale di Trump, Sean Barbella, spiegava che il presidente ha un'insufficienza venosa cronica "benigna e comune" ma che non "soffre di nessuna insufficienza cardiaca, compromissione renale o malattia sistemica". Il dottore aggiungeva che i lividi "sono una lieve irritazione dei tessuti molli dovuta a frequenti strette di mano e all'uso di aspirina", che il presidente assume come parte di un "regime standard di prevenzione cardiovascolare". In conclusione, sottolineava Barbella, "un esame completo non ha rilevato alcuna evidenza di trombosi venosa profonda o arteriopatia". A dicembre The Donald aveva scherzato in un'intervista al Time sostenendo che gli ematomi erano appunto causati dal fatto che stringe le mani "a migliaia di persone".